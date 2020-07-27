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27 Tem 2020 - 12:00- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 12:01

Yangın paniği! Korkudan çatıya çıkan genç kız...

Beyoğlu’nda bir binada klima arızası nedeniyle yangın çıktı. Korkudan çatıya çıkan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beyoğlu Tophane’de bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan, yangından korkan genç kızın çatıya saklandığı görüldü. Genç kız itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı. Daha sonra ise ilk tedavisi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının klima arızasından çıktığı iddia edildi. Polis ve itfaiye ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.

YANGIN ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer taraftan yangın anı bir esnafın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde dumanla kaplanan bina gözler önüne serildi. İtfaiyeye haber verdiğini söyleyen Ahmet Onur, “Vatandaşlar gelip söyledi. Direkt itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Bir kadın vardı. Ona yanmayan bölüme geç dedik. Bir vatandaşta ona yardıma gitti” diye konuştu.

“ÇARESİZ ÇATIYA ÇIKINCA ONA YARDIM ETTİM”

Korkudan çatıya çıkan kadına yardım eden Nuh Koça ise “Yangının klimadan çıktığını söylüyorlar. Ben yan komşusuyum. Bayan çaresiz çatıya çıkınca ona yardım ettim. Bir kadın vardı” dedi.
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27 Tem 2020 - 12:00 İHA İstanbul- Asayiş

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