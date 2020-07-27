Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 12:41- Spor G: 27 Tem 2020 - 12:42

TFF: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin’in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve otobüs şoförü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mersin’in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğunu ve otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek mask
Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu mask
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı mask
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu mask
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı mask
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber mask
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı mask
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı
Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda! mask
Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı mask
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı

27 Tem 2020 - 12:41 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı mask
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz takımla vedalaştı
Fenerbahçe yarın evinde Rizespor ile mücadele edecek mask
Fenerbahçe yarın evinde Rizespor ile mücadele edecek
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak mask
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor mask
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu mask
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi mask
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı mask
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber mask
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber mask
Feci Kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Video Haber
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber mask
Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu: Can pazarı yaşandı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL