Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama - tarama faaliyetlerinde 1 adet piyade tüfeği, 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet boru içerisine yerleştirilmiş EYP, 12 adet 60 milimetre (mm) havan mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet dolu şarjör, 3 adet fünye ve 9 bin 740 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.
27 Tem 2020 - 12:42- Asayiş
Hakkari ve Van’da hudut kaçakçılarına geçit yok
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak tütün mamulü ele geçirildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.