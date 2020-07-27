Hakkari ve Van’da hudut kaçakçılarına geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama - tarama faaliyetlerinde 1 adet piyade tüfeği, 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet boru içerisine yerleştirilmiş EYP, 12 adet 60 milimetre (mm) havan mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet dolu şarjör, 3 adet fünye ve 9 bin 740 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)