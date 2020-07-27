Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 12:52- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 13:56

Kayıp işçi su kanalında ölü bulundu... Vücudunda çok sayıda...

İzmir'de 2 gündür kayıp olarak aranan fabrika işçisi, Torbalı ilçesinde su kanalında ölü bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu
Haber albümü için resme tıklayın

İzmir'de 2 gündür kayıp olarak aranan fabrika işçisi, Torbalı ilçesinde su kanalında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolundaki bir firmanın güvenlik görevlisi, su kanalında bir kişiyi hareketsiz vaziyette görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Türkdoğan adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp izleri bulunan Türkdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Türkdoğan için yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber mask
Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber
Bakan Akar Mersin’de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu mask
Bakan Akar Mersin’de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu
İzmir'i arılar bastı, görenler şaşırdı - Video Haber mask
İzmir'i arılar bastı, görenler şaşırdı - Video Haber
Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen kadın dehşeti yaşadı - Video Haber mask
Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen kadın dehşeti yaşadı - Video Haber
Eşini ısıran köpeği vurarak öldürdü - Video Haber mask
Eşini ısıran köpeği vurarak öldürdü - Video Haber
1,5 yaşındaki Zeynep balkondan düştü... mask
1,5 yaşındaki Zeynep balkondan düştü...
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü mask
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü
Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı mask
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

27 Tem 2020 - 12:52 AA İzmir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü mask
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü
Çorum'da yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti mask
Çorum'da yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Kayıp işçi su kanalında ölü bulundu... Vücudunda çok sayıda... mask
Kayıp işçi su kanalında ölü bulundu... Vücudunda çok sayıda...
Yangın paniği! Korkudan çatıya çıkan genç kız... mask
Yangın paniği! Korkudan çatıya çıkan genç kız...
Kan Donduran Cinayet! Eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı mask
Kan Donduran Cinayet! Eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber mask
Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber
Bakan Akar Mersin’de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu mask
Bakan Akar Mersin’de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu
İzmir'i arılar bastı, görenler şaşırdı - Video Haber mask
İzmir'i arılar bastı, görenler şaşırdı - Video Haber
Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen kadın dehşeti yaşadı - Video Haber mask
Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen kadın dehşeti yaşadı - Video Haber
Eşini ısıran köpeği vurarak öldürdü - Video Haber mask
Eşini ısıran köpeği vurarak öldürdü - Video Haber
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Video Haber mask
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL