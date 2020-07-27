Çorum'da yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Akdere köyünde Kadir (80) ve Döndü Kayaalp'in (85) evlerinin bitişiğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Kayaalp çiftinin evine sıçradı.
Komşuların ihbarıyla köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Kayaalp çiftinin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.