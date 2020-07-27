Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Bursa'nın Keles ilçesinde barajda kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Kocayayla bölgesine M.A. (38) gözetiminde pikniğe gelen S.Ü. (11), M.Y. (10), ikizler Ali ve Hüseyin Yavuz (11), serinlemek amacıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki baraja girdi.
Suya batarak kaybolan Hüseyin Yavuz için ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma asayiş yetkililerinin talebiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), itfaiye, deniz polisi, Keles Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme timine bağlı toplam 45 kişi arama çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucu Hüseyin Yavuz'un dalgıç polisler tarafından bulunarak barajdan çıkarıldı.
Çocuğun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.