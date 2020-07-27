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27 Tem 2020 - 13:10- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 14:21

Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Bursa'nın Keles ilçesinde barajda kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'nın Keles ilçesinde barajda kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Kocayayla bölgesine M.A. (38) gözetiminde pikniğe gelen S.Ü. (11), M.Y. (10), ikizler Ali ve Hüseyin Yavuz (11), serinlemek amacıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki baraja girdi.

Suya batarak kaybolan Hüseyin Yavuz için ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma asayiş yetkililerinin talebiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), itfaiye, deniz polisi, Keles Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme timine bağlı toplam 45 kişi arama çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucu Hüseyin Yavuz'un dalgıç polisler tarafından bulunarak barajdan çıkarıldı.

Çocuğun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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27 Tem 2020 - 13:10 AA Bursa- Asayiş

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