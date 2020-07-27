1,5 yaşındaki Zeynep balkondan düştü...

Düzce'de balkondan düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Nuri Özkasap Caddesi'ndeki üç katlı evin birinci katındaki balkonda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Zeynep Kurun, dengesini kaybederek zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.