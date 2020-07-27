Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 13:26- Ekonomi

Borsadan iki sıfır atılması pahalılık algısını kıracak

Borsa İstanbul endekslerinden iki sıfır atılmasını yorumlayan Ekonomist Rahmi İncekara “Borsa İstanbul’da iki sıfır atılma uygulamasıyla pahalılık algısı ortadan kalkacak, sade, kolay ifade etme, ucuzluk algısı olacak. Bu uygulama ile Borsa İstanbul’un daha fazla yatırımcı çekmesi öngörülüyor” dedi.
mask

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştirdi. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugünden itibaren iki sıfır atıldı. Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçildi. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul’da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

İstanbul Kent Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasını yorumladı. İncekara daha önce sıfır atılma uygulamalarından örnekler vererek 1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda sıfır atılma uygulaması gerçekleştiğinde yılsonu kazanç getirisinin yüzde 254 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Sıfır atılma uygulamasının geçmiş yıllarda uygulandığından da bahseden İncekara, “1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla faaliyete başlayan borsada ilk olarak 1997 yılında endekslerden 2 sıfır atılmıştı. 34 yıllık süreç içerisinde özellikle 2015’ten sonra teknolojik atılımlar, altyapı yatırımları ve gelişen ürün yelpazesiyle daha fazla yatırımcı sayısı ve borsa tabanında önemli bir genişleme yaşandı. 1997 yılında o zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 103 bin 500 seviyesinde iken indeks bin 35 seviyesine çekilmişti. Bu hamleden sonra yılsonuna kadar borsanın kazanç getirisi yüzde 254 olmuştu” diye konuştu.

SADELEŞME GELDİ, PAHALILIK ALGISI YOK OLDU

İki sıfır atılması uygulamasının Borsa üzerinde olumlu etkilerinin olacağını da söyleyen İncekara, “2 sıfır atılması özellikle BİST 100 endeksinin 100 bin seviyelerinin üzerinde bulunması kullanım açısından ve söylem açısından oldukça zor. Psikolojik olarak pahalı algısı oluşturuyor. Para biriminde ne kadar çok sıfır varsa paranın değerinin düşük olduğu algısı oluşur. Borsada da bu durum aynı. Borsa da sıfır fazla olduğunda borsanın pahalı olduğu algısı ortaya çıkıyor. Yatırımcılar psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. İki sıfır atılmasıyla teorik olarak bir değişiklik olmayacak. İki sıfır atılmasıyla yatırımcıda sadeleşme, kolay ifade etme ve ucuzluk algısı olacak, böylece borsa daha fazla yatırımcı çekebilecek. Dünya genelindeki borsa endeksleri bin ila 5 bin arasında. Bu uygulama ile dünya genelindeki borsa uygulamalarına yaklaşılabilir. Yabancı yatırımcının da borsaya çekilmesi sağlanabilir” şeklinde konuştu.

BORSADA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

“Borsa’da iki sıfır atılmasıyla yerli yatırımcının psikolojik olarak etkilenip borsayı artış trendine sokabilir” diyen İncekara, “Bu hamleyle yabancı yatırımcıların da artış trendinden etkilenip borsaya girmesi söz konusu olabilir. 1997’deki artış trendini göz önüne aldığımızda Borsa İstanbul’un 2 sıfır atılması durumundan pozitif yönde etkileneceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin/İHA)

27 Tem 2020 - 13:26 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Reel kesim güven endeksi arttı mask
Reel kesim güven endeksi arttı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı mask
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi mask
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi
Elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı mask
Elektrikli ve hibrit otomobil satışları arttı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı mask
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Video Haber mask
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Video Haber
Korkunç Kaza! Aksaray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü - Video Haber mask
Korkunç Kaza! Aksaray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü - Video Haber
Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Lüks bisikletleri çalan hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı - Video Haber
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi mask
PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı mask
Mersin’de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber mask
Belediye Başkanı Çatal'ın bulunduğu eve silahlı saldırı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL