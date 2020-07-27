Meteorolojiden fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.