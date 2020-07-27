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27 Tem 2020 - 13:44- Yaşam G: 27 Tem 2020 - 13:45

Meteorolojiden fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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27 Tem 2020 - 13:44 AA Ankara- Yaşam

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