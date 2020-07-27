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27 Tem 2020 - 15:09- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 15:51

Acılı anne, babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2017 yılında tekne ile açıldığı derin sularda boğulmaktan son anda kurtarılan ve 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düşen 8 yaşındaki Veysel, son yolculuğuna uğurlandı. Aynı faciada eşini de kaybeden acılı anne ise caminin camından oğlunun son yolculuğuna uğurlanışını gözyaşları arasında izledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Hakan Uzel ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.

OĞLUNU SON YOLCULUĞUNA BÖYLE UĞURLADI

Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Köşem Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Veysel’in cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını caminin camından izleyen anne Müjde Büyükyaşar ise gözyaşlarına boğuldu.

“BABASI KENDİSİNİ ÇOCUĞUNA FEDA ETTİ”

Veysel’in babası Şerafettin Büyükyaşar’ın da oğlunu kurtarmaya çalışırken vefat ettiğini belirten Müjde Büyükyaşar’ın kardeşi Selçuk Erdener, “2017 yılında İzmit marinada tekne faciası yaşandı. Babası çocuğunu kurtarmak isterken boğuldu. Babası kendisini çocuğuna feda etti. O süreçten bugüne çocuk 3 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldı. İyileşmesi için çok uğraştık. Ama kurtaramadık. Kader böyleymiş” dedi.
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27 Tem 2020 - 15:09 İHA Kocaeli- Asayiş

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