Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde eşi ve kayınvalidesini tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karalarbahşiş Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, evdeki Sümeyye A. (29) ve annesi Şule B'nin (51) hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Sümeyye A'nın kocası İ.A'yı suç aleti tüfekle gözaltına aldı.
İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.