Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’in yeni şampiyonu Başakşehir’i kabul eti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.
27 Tem 2020 - 15:26- Spor Güncelleme: 27 Tem 2020 - 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.