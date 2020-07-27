Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 15:41- Eğitim G: 27 Tem 2020 - 15:49

2020-YKS cevap kağıtları 10 gün süreyle erişime açıldı

ÖSYM, 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.
mask

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM), 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020- YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını açıkladı.

27 Haziran tarihinde uygulanan 2020-YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran tarihinde uygulanan 2020-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 2020-YKS üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

İlgili adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ’Cevap Kağıdı Görüntüleme’ ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
"Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak" uyarısı mask
"Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak" uyarısı
ATO Başkanı Baran’dan Gençlere Meslek Lisesi Çağrısı mask
ATO Başkanı Baran’dan Gençlere Meslek Lisesi Çağrısı
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak mask
YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama mask
Son Dakika! YÖK'ten 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret mask
Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek mask
Öğrencilere LGS tercihleri için online destek
LGS tercih kılavuzu yayımlandı mask
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu... LGS sonuçları açıklandı! mask
MEB duyurdu... LGS sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak mask
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak

27 Tem 2020 - 15:41 İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Her şey öğrenciler için: İki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı mask
Her şey öğrenciler için: İki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı
2020-YKS sonuç verileri açıklandı mask
2020-YKS sonuç verileri açıklandı
2020-YKS sonuç verileri açıklandı mask
2020-YKS sonuç verileri açıklandı
YKS'nin 5 birincisinin biri Ankara'dan çıktı mask
YKS'nin 5 birincisinin biri Ankara'dan çıktı
ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı mask
ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Aygün derece yapan illeri açıkladı mask
ÖSYM Başkanı Aygün derece yapan illeri açıkladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber mask
Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber mask
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber
Mahalle ortasında drift olaylı bitti! - Video Haber mask
Mahalle ortasında drift olaylı bitti! - Video Haber
Otomobilleri kundaklayan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Otomobilleri kundaklayan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
"Yok artık" dedirten görüntü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Video Haber mask
"Yok artık" dedirten görüntü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Video Haber
Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber mask
Gözü dönmüş hırsız! Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL