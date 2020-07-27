Ankara Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
27 Tem 2020 - 18:18- Asayiş Güncelleme: 27 Tem 2020 - 18:50
Ankara’da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor
Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.