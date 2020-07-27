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27 Tem 2020 - 18:18- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 18:50

Ankara’da korkutan yangında tahliye işlemleri devam ediyor

Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.
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Ankara Söğütözü Mahallesi’nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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27 Tem 2020 - 18:18 İHA Ankara- Asayiş

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