Yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı

Giresun Valisi Enver Ünlü’nün talimatıyla Bulancak Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde iki kardeşin eğitim ve sosyal hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürmesi için devlet korumasına alındığı belirtildi. Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler üzerine Elif ve Hasan Akbayrak kardeşlerin mevcut yaşam koşullarının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediği kanaatinin oluşması üzerine acil koruma kararı alınarak, 26.07.2020 tarihi itibarıyla devletin şefkat ve himayeleri altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.