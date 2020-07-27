Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Tem 2020 - 20:19- Asayiş G: 27 Tem 2020 - 20:20

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme...

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Epözdemir, AA muhabirine, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda bugün dilekçe vermek için adliyeye geldiğini aktaran Epözdemir, "Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Epözdemir, şöyle konuştu:

"Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız."

Epözdemir, olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını beklediklerini dile getirdi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Şehit Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş - Video Haber mask
Şehit Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş - Video Haber
Yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı mask
Yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı
Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber mask
Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber mask
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber
Mahalle ortasında drift olaylı bitti! - Video Haber mask
Mahalle ortasında drift olaylı bitti! - Video Haber
Otomobilleri kundaklayan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Otomobilleri kundaklayan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
Bakan Akar'dan 4 askerin şehit olduğu trafik kazasına ilişkin açıklama mask
Bakan Akar'dan 4 askerin şehit olduğu trafik kazasına ilişkin açıklama
"Yok artık" dedirten görüntü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Video Haber mask
"Yok artık" dedirten görüntü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Video Haber
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü mask
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Acılı anne, babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna uğurladı mask
Acılı anne, babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna uğurladı

27 Tem 2020 - 20:19 AA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acılı anne, babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna uğurladı mask
Acılı anne, babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna uğurladı
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve... mask
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve...
1,5 yaşındaki Zeynep balkondan düştü... mask
1,5 yaşındaki Zeynep balkondan düştü...
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu mask
Acı Olay! Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü mask
Arkadaşı sebep oldu... Balon balığı yedi, öldü
Çorum'da yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti mask
Çorum'da yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde! mask
Bakan Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Ölümlerin Yüzde 50,2'si Bu Şehirde!
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
Dünürler arasında sözlü tartışma silahlı kavgayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!

GALERİ

Şehit Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş - Video Haber mask
Şehit Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş - Video Haber
5 yıl önce şehit düşmüştü... Şehit Arslan Kulaksız’ın kanı yerde kalmadı mask
5 yıl önce şehit düşmüştü... Şehit Arslan Kulaksız’ın kanı yerde kalmadı
Altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı! mask
Altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı!
İzmir’de feci kaza! Araç, 8 aracın üzerinde takla attı - Video Haber mask
İzmir’de feci kaza! Araç, 8 aracın üzerinde takla attı - Video Haber
Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber mask
Mekanda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Video Haber
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber mask
Azılı hırsız seriye bağladı, sonunda yakalandı! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL