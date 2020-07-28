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28 Tem 2020 - 00:15- Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan TFF 2. Lig’e yükselen kulüplere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’dan oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Grup Play-Off finallerinin ardından TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor’u tebrik etti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’dan oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Grup Play-Off finallerinin ardından TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’da oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Play-Off Finallerinde rakiplerini mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor’u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Üç kulübümüze de önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig’de başarılar diliyorum.”

(İHA)

28 Tem 2020 - 00:15 İHA Ankara- Spor

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