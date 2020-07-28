FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı: 41 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün sıkça başvurduğu iletişim yöntemlerinden ankesör soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde 68 şüpheliden 41’i yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen aralarında emekli albay ve sivil şahıslarında bulunduğu 68 şüpheliden 41’i yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.