Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Tem 2020 - 12:18- Siyaset G: 28 Tem 2020 - 12:26

Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan ABD’ye sert "Osman Kavala" yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır” dedi.
mask

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala hakkındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözcü Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır. Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.”
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi” mask
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı"
Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi mask
Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz” mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz”
AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan’a kınama mask
AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan’a kınama
CHP 37’nci Olağan Kurultayı başladı mask
CHP 37’nci Olağan Kurultayı başladı
Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki mask
Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki
TBMM’de ’Lozan’ tartışması mask
TBMM’de ’Lozan’ tartışması
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki mask
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki
YAŞ toplantısı sona erdi, alınan kararların açıklanması bekleniyor mask
YAŞ toplantısı sona erdi, alınan kararların açıklanması bekleniyor

28 Tem 2020 - 12:18 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi” mask
Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın şunu kabul etmesi gerekiyor, İstanbul 1453’te fethedildi”
"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" mask
"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir"
"Siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma Türkiye’nin gündemi değildir" mask
"Siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma Türkiye’nin gündemi değildir"
“AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz” mask
“AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz”
Bakan Selçuk’tan çalışan annelere destek açıklaması mask
Bakan Selçuk’tan çalışan annelere destek açıklaması
CHP’de Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi mask
CHP’de Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

GALERİ

Şahıslar iş yeri sahibini demir askı ile feci şekilde darp etti - Video Haber mask
Şahıslar iş yeri sahibini demir askı ile feci şekilde darp etti - Video Haber
Türk Bayrağı’na saldıran hain tutuklandı... Olay anı kamerada - Video Haber mask
Türk Bayrağı’na saldıran hain tutuklandı... Olay anı kamerada - Video Haber
Park halindeki 6 yakıt tankeri patlamanın ardından yandı - Video Haber mask
Park halindeki 6 yakıt tankeri patlamanın ardından yandı - Video Haber
Otomobil kullanırken ayağını camdan çıkaran sürücü ‘pes’ dedirtti - Video Haber mask
Otomobil kullanırken ayağını camdan çıkaran sürücü ‘pes’ dedirtti - Video Haber
Yuvasından düşen yavru karga vatandaşın ilgi odağı oldu - Video Haber mask
Yuvasından düşen yavru karga vatandaşın ilgi odağı oldu - Video Haber
Çürüyen ağaç faciaya yol açtı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber mask
Çürüyen ağaç faciaya yol açtı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL