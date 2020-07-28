MEB: "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek."
28 Tem 2020 - 15:26- Eğitim Güncelleme: 28 Tem 2020 - 15:37
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
MEB: "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.