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28 Tem 2020 - 16:09- Asayiş G: 28 Tem 2020 - 16:13

Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...

Kocaeli’nin Körfez ilçesine balkondan düşerek ağır yaralanan ve 17 günlük yaşamını kaybeden 2 yaşındaki bebek, ikiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazında toprağa verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay Körfez Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük’ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
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28 Tem 2020 - 16:09 İHA Kocaeli- Asayiş

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