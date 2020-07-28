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28 Tem 2020 - 16:32- Asayiş G: 28 Tem 2020 - 16:33

Korkutan Yangın! 1’i bebek ve 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te, 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1’i bebek ve 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yangın, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 76 Nolu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrum katında bulunan çekyattan dolayı çıkan yangında binada oturanlar panik yaşadı. Biranda dumanların tüm binayı sardığı apartmanda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken İbrahim Efe Özen (4), Ahmet Emir Özen (1), Esra Özen (27), Sıla Küçüköter (15), Ayşe Küçüköter (42), Ayhan Umut Küçüköter (7) ve Raziye Bulut (74) olmak üzere toplam 7 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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28 Tem 2020 - 16:32 İHA Karabük- Asayiş

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