Yangın, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 76 Nolu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrum katında bulunan çekyattan dolayı çıkan yangında binada oturanlar panik yaşadı. Biranda dumanların tüm binayı sardığı apartmanda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken İbrahim Efe Özen (4), Ahmet Emir Özen (1), Esra Özen (27), Sıla Küçüköter (15), Ayşe Küçüköter (42), Ayhan Umut Küçüköter (7) ve Raziye Bulut (74) olmak üzere toplam 7 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 Tem 2020 - 16:32- Asayiş Güncelleme: 28 Tem 2020 - 16:33
Korkutan Yangın! 1’i bebek ve 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi
Karabük’te, 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1’i bebek ve 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.