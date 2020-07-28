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28 Tem 2020 - 16:41- Eğitim G: 28 Tem 2020 - 16:42

YÖK’ten tercih yapacak öğrenciler için sanal fuar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılması için dijital ortamda bir sanal fuar düzenleniyor.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde bir sanal fuar düzenleniyor. “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla düzenlenen Fuarla YÖK, öğrencilere, Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

YÖK’ten edinilen bilgiye göre 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirken öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği Fuar’a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni YÖK’ün, üniversite adaylarının tercih süreçlerini kolaylaştırmak üzere hizmete soktuğu ve üniversite adaylarının öğrenim görmeyi düşündükleri programlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri YÖK-ATLAS uygulamasının yanı sıra şimdi bütün yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdiği bu sanal Fuarın öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
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28 Tem 2020 - 16:41 İHA Ankara- Eğitim

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