Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Tem 2020 - 16:46- Eğitim

ÖSYM: “2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamada, “2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” denildi.
mask

ÖSYM, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ’Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.”

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

28 Tem 2020 - 16:46 İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2020-YKS cevap kağıtları 10 gün süreyle erişime açıldı mask
2020-YKS cevap kağıtları 10 gün süreyle erişime açıldı
Her şey öğrenciler için: İki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı mask
Her şey öğrenciler için: İki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı
2020-YKS sonuç verileri açıklandı mask
2020-YKS sonuç verileri açıklandı
2020-YKS sonuç verileri açıklandı mask
2020-YKS sonuç verileri açıklandı
YKS'nin 5 birincisinin biri Ankara'dan çıktı mask
YKS'nin 5 birincisinin biri Ankara'dan çıktı
ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı mask
ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine Gönderildi! Kurban Bayramı Talimatı
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi: Kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

GALERİ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber mask
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu! Durumu fark eden anne... - Video Haber mask
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu! Durumu fark eden anne... - Video Haber
Facia son anda önlendi! Patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi mask
Facia son anda önlendi! Patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi
İş merkezinde patlama! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi mask
İş merkezinde patlama! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Trafikte çıkan kavgada ortalık karıştı! Bir grup, yaşlı adama sopalarla saldırdı mask
Trafikte çıkan kavgada ortalık karıştı! Bir grup, yaşlı adama sopalarla saldırdı
Sigara alma bahanesiyle girdi, iş yeri sahibine çivili kalasla saldırdı - Video Haber mask
Sigara alma bahanesiyle girdi, iş yeri sahibine çivili kalasla saldırdı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL