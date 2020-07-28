Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi Halil Güller Caddesi 925 Sokak’ta bulanan 5 katlı bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı. Yangın çıkan bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kaldı. İtfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
28 Tem 2020 - 18:12- Asayiş
Başkent’te yangın paniği
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.