Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. Olağan Kongresi’nde 50 bin Uygur Türkünün Çin’e iade edileceğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türkünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır” ifadelerini kullandı.
28 Tem 2020 - 19:48- Siyaset
İsmail Çataklı’dan Davutoğlu’na yanıt: "Bu iddia tam bir hezeyandır"
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun "50 bin Uygur Türkünün Çin’e gönderileceği" iddiasının tam hezeyan olduğunu ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.