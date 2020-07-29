Ankara Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu

Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine yeniden birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak yeni sezonda Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü. Hoş geldin hocam." ifadelerine yer verildi.
Profesyonel futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti.
TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.