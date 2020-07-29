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29 Tem 2020 - 14:43- Spor G: 29 Tem 2020 - 14:44

Ankara Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu

Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine yeniden birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak yeni sezonda Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü. Hoş geldin hocam." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.
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29 Tem 2020 - 14:43 AA Ankara- Spor

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