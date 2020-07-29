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29 Tem 2020 - 19:41- Spor

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
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Gençlerbirliği’nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

(İHA)

29 Tem 2020 - 19:41 İHA Ankara- Spor

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