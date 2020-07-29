Gençlerbirliği’nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.
29 Tem 2020 - 19:41- Spor
Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.