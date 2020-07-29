Haberler Ankara Haberler Ankara
29 Tem 2020 - 20:11- Sağlık

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 659’e yükseldiğini açıkladı.
mask

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659’e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 712 test yapılırken, 942 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 228 bin 924 oldu. Bugün 996 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 212 bin 557’e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.4, toplam ağır hasta sayısı ise 542 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

29 Tem 2020 - 20:11 İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’ mask
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’
İstem dışı kasılmalara dikkat! mask
İstem dışı kasılmalara dikkat!
“Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka” mask
“Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka”
Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı’ndan uçak ve helikopter mask
Organ nakli için Milli Savunma Bakanlığı’ndan uçak ve helikopter
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
"Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak" uyarısı mask
"Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak" uyarısı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek... mask
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu mask
İznik Gölü’nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu mask
Günün en acı karesi! Kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu
ASKİ’den abonelere uyarı! mask
ASKİ’den abonelere uyarı!
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü mask
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü

GALERİ

Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı mask
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Otobüs durağındaki tüp polisi alarma geçirdi! Yol araç trafiğine kapatıldı mask
Otobüs durağındaki tüp polisi alarma geçirdi! Yol araç trafiğine kapatıldı
11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüpheliler yakalandı - Video Haber mask
11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüpheliler yakalandı - Video Haber
Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı - Video Haber mask
Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı - Video Haber
Televizyon hırsızı kamerada! Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı mask
Televizyon hırsızı kamerada! Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL