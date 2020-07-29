Halı Sahalar 4 Ağustos'ta Açılıyor!

HFF Başkanı Bahadır Bulut , halı sahaların 4 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete başlayacağını kamuoyuna ilan etti.
Beş aydır kapalı olan halı sahalar için muazzam girişimlerde bulunan ve tekrar faaliyete döndürülmesi için yüksek çaba harcayan Halı Saha Futbol Federasyonu amacına ulaştı. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut’un yaptığı açıklamaya göre Spor Bakanlığından yayınlanan genelge Halı Saha Futbol Federasyonu’na ulaştı. Genelgeye göre 4 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Geneli bütün halı sahalar faaliyete başlayacak.
Mutlu haberi Başkan Bahadır Bulut verdi.
Başkan Bulut’un yaptı açıklamadan sonra sosyal medya özellikle de Twitter yıkıldı.
HFF Başkanı Bahadır Bulut:“ Büyük uğraşlar sonucu, halı sahalarımızı faaliyete döndürmeyi başardık. İnşallah 4 Ağustos 2020’de Türkiye Geneli bütün halı sahalarımız faaliyetlerine başlayacaklar. ”
Başkan Bulut: “Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden bir çok halı saha işletmecilerimize asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık.”
“Kararı Spor Bakanlığımızca alınan genelge bize gönderildi.” Dedi.
Tebrik eden sayısı 10.000’i geçti.
Türkiye’nin her yerinden Halı Saha Futbol Federasyonu na teşekkür mesajları yaparken şu an için teşekkür mesajı sayısı 10.000’i geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.