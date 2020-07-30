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30 Tem 2020 - 12:51- Asayiş G: 30 Tem 2020 - 12:52

Feci Kaza! Otomobil yolcu midibüsüne çarptı: 6 Yaralı...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin trafik ışığında bekleyen yolcu midibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin trafik ışığında bekleyen yolcu midibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.T'nin (32) kullandığı 31 YC 502 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, trafik ışında bekleyen B.A. (49) yönetimindeki 12 AV 922 plakalı yolcu midibüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.C.T. (1), H.C.T. (1), C.N.T. (4), D.T. (19) ve R.T. (32), 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.C.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.
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30 Tem 2020 - 12:51 AA Gaziantep- Asayiş

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