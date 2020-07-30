Feci Kaza! Otomobil yolcu midibüsüne çarptı: 6 Yaralı...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin trafik ışığında bekleyen yolcu midibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.T'nin (32) kullandığı 31 YC 502 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, trafik ışında bekleyen B.A. (49) yönetimindeki 12 AV 922 plakalı yolcu midibüsüne çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.C.T. (1), H.C.T. (1), C.N.T. (4), D.T. (19) ve R.T. (32), 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.C.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.