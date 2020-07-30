Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Tem 2020 - 13:19- Spor G: 30 Tem 2020 - 13:20

Beşiktaş Kulübünden İngiliz dış istihbarat servisi yeni başkanına mesaj!

Beşiktaş Kulübü, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi Richard Moore'u tebrik etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Beşiktaş Kulübü, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi Richard Moore'u tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde büyükelçi unvanıyla görev yaptığı sırada siyah-beyaz renklerimize gönül vererek koyu bir Beşiktaşlı olan, ülkesinde yeni bir göreve getirildiğini öğrendiğimiz değerli kongre üyemiz Richard Moore'u tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu mask
Ankara Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber mask
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti
TFF: "Acımız büyük!" mask
TFF: "Acımız büyük!"
Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek mask
Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu mask
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı! Koltuklar aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı mask
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu mask
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı mask
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı

30 Tem 2020 - 13:19 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yoğun çaba sonuç verdi! Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu mask
Yoğun çaba sonuç verdi! Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu
Bakan Kasapoğlu’ndan TFF 2. Lig’e yükselen kulüplere tebrik mask
Bakan Kasapoğlu’ndan TFF 2. Lig’e yükselen kulüplere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i kabul etti
TFF: "Acımız büyük!" mask
TFF: "Acımız büyük!"
Hamza Hamzaoğlu: "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı” mask
Hamza Hamzaoğlu: "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı”
Sergen Yalçın: “Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz” mask
Sergen Yalçın: “Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları mask
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek... mask
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü mask
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı mask
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve... mask
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve...

GALERİ

Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber mask
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı mask
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL