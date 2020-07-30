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30 Tem 2020 - 14:36- Belediyeler G: 30 Tem 2020 - 14:37

Beypazarı Belediyesi'nden Miniklere Kıyafet Yardımı

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Elif Duman
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Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışlanan giysi ve ayakkabılar Kurban Bayramı öncesinde maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelere hediye edildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Hayırsever vatandaşlarımız tarafından belediyemize yapılan kıyafet bağışlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye sürekli olarak ulaştırıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle de minik yüreklere dokunarak onların yüzlerini güldürüyoruz’ dedi.
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30 Tem 2020 - 14:36 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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