Beypazarı Belediyesi'nden Miniklere Kıyafet Yardımı

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.
Hayırsever vatandaşlar tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışlanan giysi ve ayakkabılar Kurban Bayramı öncesinde maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelere hediye edildi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Hayırsever vatandaşlarımız tarafından belediyemize yapılan kıyafet bağışlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye sürekli olarak ulaştırıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle de minik yüreklere dokunarak onların yüzlerini güldürüyoruz’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.