Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Tem 2020 - 14:40- Sağlık G: 30 Tem 2020 - 14:41

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüne uyarılarda bulundu

"Koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetleri aksamadan yürütülmeli" "Bayrama yönelik planlamalar kontrol edilmeli ve ihtiyaçlar hızla tamamlanmalı" "Salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmamalı"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüne, Kurban Bayramı boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konularında uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 ilde sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün nedenleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, İl Hıfzısıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını ileten Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi.

Toplantı sonunda il müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İşitme kaybıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı! mask
İşitme kaybıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı mask
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’ mask
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’
İstem dışı kasılmalara dikkat! mask
İstem dışı kasılmalara dikkat!
Bayramda et tüketimine dikkat! mask
Bayramda et tüketimine dikkat!
Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi! mask
Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi!
Sağlık Bakanlığından “sağlıklı bayram sofrası” önerisi mask
Sağlık Bakanlığından “sağlıklı bayram sofrası” önerisi
Doktorların şüphesi kadının hayatını kurtardı mask
Doktorların şüphesi kadının hayatını kurtardı
Covid-19 pandemisinde çapraz bulaşmaya dikkat edin! mask
Covid-19 pandemisinde çapraz bulaşmaya dikkat edin!

30 Tem 2020 - 14:40 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim” mask
Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim”
Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: "Bu itham veya iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır” mask
Bakan Koca: "Bu itham veya iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır”
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı mask
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’ mask
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’
İstem dışı kasılmalara dikkat! mask
İstem dışı kasılmalara dikkat!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları mask
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek... mask
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü mask
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı mask
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve... mask
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve...

GALERİ

Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber mask
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı mask
Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL