Otobüs şoförüne satırla saldırdı!

Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 287 plakalı halk otobüsünün şoförü Mustafa Kızıldağ'ı, "yol vermediği" iddiasıyla elindeki satırla dün ensesinden yaraladığı ileri sürülen B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.