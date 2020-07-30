Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Tem 2020 - 15:25- Asayiş G: 30 Tem 2020 - 15:36

Otobüs şoförüne satırla saldırdı!

Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 287 plakalı halk otobüsünün şoförü Mustafa Kızıldağ'ı, "yol vermediği" iddiasıyla elindeki satırla dün ensesinden yaraladığı ileri sürülen B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
2 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı mask
2 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Bayramı Kana Bulayacaklardı! Operayonda 9 Kişi Gözaltına Alındı mask
Bayramı Kana Bulayacaklardı! Operayonda 9 Kişi Gözaltına Alındı
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber mask
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp bulundu mask
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp bulundu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım" mask
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım"
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu mask
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu
Mersin’deki kazaya tanık olan şoför: “El freni ve vites şoförün elinde kalmış” mask
Mersin’deki kazaya tanık olan şoför: “El freni ve vites şoförün elinde kalmış”

30 Tem 2020 - 15:25 AA Eskişehir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım" mask
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım"
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu mask
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu
Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti mask
Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti
İtfaiye eri misinalara takılarak boğuldu mask
İtfaiye eri misinalara takılarak boğuldu
Korkunç Cinayet! Tartıştığı iki kardeşten birini öldürdü diğerini yaraladı mask
Korkunç Cinayet! Tartıştığı iki kardeşten birini öldürdü diğerini yaraladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları mask
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek... mask
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü mask
Yine Bir Kadın Cinayeti! Eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı mask
Öğrencilere müjde! YKS sonuçları açıklandı
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve... mask
6 yaşındaki Ramazan’ın feci ölümü! Arabanın anahtarını aldı ve...

GALERİ

Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber mask
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber mask
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL