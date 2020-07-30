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30 Tem 2020 - 17:12- Asayiş G: 30 Tem 2020 - 17:14

Kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Mustafa Yıldız idaresindeki 09 JJ 564 plakalı kamyonet, Klavuz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Hanım, Bahar, Şükrü ve Orhan Yıldız yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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30 Tem 2020 - 17:12 AA Muğla- Asayiş

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