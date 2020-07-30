Kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Mustafa Yıldız idaresindeki 09 JJ 564 plakalı kamyonet, Klavuz Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Hanım, Bahar, Şükrü ve Orhan Yıldız yaralandı.
İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.