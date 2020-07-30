Bir Kadına Şiddet Haberi Daha! Başından yaralanan kadın olay yerinde...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 881 Sokak'ta Hakan K. ve eşi Pınar K. arasında evlerinde bulundukları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K'nin, eşini darbettiği ileri sürüldü.
Başından yaralanan kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli Hakan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.