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31 Tem 2020 - 09:17- Asayiş G: 31 Tem 2020 - 09:18

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Orhan Kaptanoğlu idaresindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, Hasdere Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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31 Tem 2020 - 09:17 AA Antalya- Asayiş

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