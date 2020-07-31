Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhan Kaptanoğlu idaresindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, Hasdere Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.