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31 Tem 2020 - 09:34- Asayiş G: 31 Tem 2020 - 09:41

4 yaşındaki kızını öldürdü! Daha sonra...

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.

E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.
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31 Tem 2020 - 09:34 AA İzmir- Asayiş

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