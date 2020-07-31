4 yaşındaki kızını öldürdü! Daha sonra...

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.
E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.