Yine bir kadın katledildi! Ankara'da, bir kişi tartıştığı eşini öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
S.Y. (22) ile eşi Emine Y. (20), Yayla Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında S.Y. pompalı tüfekle eşine iki el ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Y'yi hastaneye kaldırdı.
Genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.
Çiftin 2,5 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.