Haberler Ankara Haberler Ankara
31 Tem 2020 - 21:13- Sağlık G: 31 Tem 2020 - 21:14

Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır"
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."

31 Tem 2020 - 21:13 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim” mask
Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim”
Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: "Bu itham veya iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır” mask
Bakan Koca: "Bu itham veya iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır”
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı mask
Yaz aylarında sıklığı artan hastalık: Böbrek taşı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’ mask
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere: ’Tabak modeli’
İstem dışı kasılmalara dikkat! mask
İstem dışı kasılmalara dikkat!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları mask
Ankara’da konut satış Fiyatları o ilçelerde Fırladı! İşte ilçe ilçe konut metrekare satış fiyatları
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek... mask
Bu Acıya Hangi Yürek Dayanır? 2 yaşındaki bebek...
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 28 Temmuz 2020
5 yıllık evlilikleri son buldu... Ünlü çift tek celsede boşandı mask
5 yıllık evlilikleri son buldu... Ünlü çift tek celsede boşandı
Bu Kaçıncı Ceset! Ankara Mogan Gölü'nde Bir Kadın Cesedi Daha Bulundu! mask
Bu Kaçıncı Ceset! Ankara Mogan Gölü'nde Bir Kadın Cesedi Daha Bulundu!
Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti mask
Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti

GALERİ

1 kişi hayatını kaybetti! Kamyonla otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
1 kişi hayatını kaybetti! Kamyonla otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber mask
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber mask
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL