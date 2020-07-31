Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.
Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.