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01 Ağu 2020 - 09:55- Belediyeler G: 01 Ağu 2020 - 10:06

Yenimahalle'nin Kurban Yakalama Timi... İşte başvuru numaraları

Yenimahalle Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Yakalama Timi oluşturarak vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini sağlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle’de Kurban Yakalama Timi görev başında

Yenimahalle Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Yakalama Timi oluşturarak vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini sağlıyor.

Her bayram görüntülenen kurbanlıklar ve sahipleri arasındaki kovalamacanın önüne geçmek isteyen Yenimahalle Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan " Kurbanlık Yakalama Timi" ile Kurban Bayramı süresince kaçan kurbanları yakalamak için vatandaşa destek olacak.

Kaçan kurbanlara anında müdahale

Kurban sahiplerinin elinden kaçarak etrafa tehlike saçan ve cadde sokaklarda güvenlik tehlikesi oluşturan kurbanlıkları yakalamak amacıyla 3 kişiden oluşan Kurban Yakalama Timi ekipleri bayram boyunca görev yapacak.

Kaçan hayvanların sebep olacağı kargaşa ve olayların önüne geçmek amacıyla kurulan kurban timi veteriner hekim kontrolünde ilaçlarla hayvanları uyuşturarak sahiplerine teslim edecek. Bunun yanında belediye veterinerleri yaralanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştirecek.

Bayram boyunca hizmete devam

Vatandaşlar, kurban bayramı süresince görev başında olacak “Kurbanlık Yakalama Timi” için gerekli başvuruları Zabıta Müdürlüğü’ne 315 04 58 – 397 24 74 numaralı telefonları arayarak müracaat edebilecek.
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01 Ağu 2020 - 09:55 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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