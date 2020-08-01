Aynı aileden 4 kişiyi öldürmüştü! O cani tutuklandı

Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Yüceyurt Mahallesi'nde iki gün önce Turgut (65), eşi Döndü (61), çocukları Sertan ve gelinleri Beyza Kandur'u öldüren D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
D.D'nin savcılıktaki ifadesinde olay günü G.G'nin yanına konuşmak için gittiğini, kapıyı çaldığı sırada evde bulunanların kendisine bıçakla saldırdığını ve daha sonra üzerinde bulunan tabancayla etrafa rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
- Olay
Sivas'ta 30 Temmuz'da D.D. (43), evlenme teklifini reddeden G.G'nin (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesininin evine giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabancayla öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan, sırtından ve kolundan bıçakla yaralanan D.D, polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde yakalanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.