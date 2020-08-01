TFF'ye çağrı:"Adana Demirspor Süper Lig'e, Manisa FK de TFF 1. Lig'e yükseltilsin"

İstanbulspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunarak, TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Adana Demirspor'un Süper Lig'e, TFF 2. Lig'de play-off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1. Lig'e yükseltilmesini istedi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama, "TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, önerilere kulak vererek birçok kulübümüzü mağdur etmemiş, alınan kararlar doğrultusunda onları ayakta tutmuş, ortak akıl ile bu süreci yönetmiştir." denildi.

Süper Lig'in yeni sezonda 21 takımla oynatılmasının bazı olumsuzluklar meydana getirebileceği dikkati çekilen açıklamda, şu görüşlere yer verildi:

"Asıl önem arz eden konu, 21 takımla oynanacak Süper Lig'de sezon sonu 4 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig 19 takıma yükselecek ve aynı sıkıntılar burada da boy gösterecek. 22 takımla oynanacak Süper Lig'in sezon sonu 5 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig 20'şer takımdan oluşacak ve denge sağlanmış olacaktır. Eşitliği sağlamakla beraber, günümüzde üstünde düşünülen ve gündem haline gelen 'Süper Lig'in 20 takımla oynanması' apaçık şekillenecek ve anlık kararlar yerine 2021-2022 sezonu adına bir sezon öncesinden karar verilerek bu konuya açıklık getirilmiş olacaktır. Dolayısıyla, 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in, bu sezon TFF 1. Lig play-off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig play-off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1. Lig’e yükseltilmesini istiyor, TFF'nin bu çağrımıza kulak vermesini temenni ediyoruz."