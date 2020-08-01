Otomobil devrildi: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Yıldız idaresindeki 38 ADD 710 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada araçta bulunan İbrahim Yıldız (14), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Burak, Esma ve Yeter Yıldız, Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İç kanaması olan Burak Yıldız, ambulans helikopterle Kayseri'ye getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.