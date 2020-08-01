Piknikten geriye babanın feryadı kaldı! Kızı ve eşi toprağa verildi

Bilecik'te gölet kenarında piknik yaptıkları sırada düştükleri suda boğulan kız ile onu kurtarmak isteyen annesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde toprağa verildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Cevahir Gül Solmaz (14) ve anne Dursun Solmaz'ın (35) cenazeleri Dişli beldesine getirildi.
Anne ve kızı, Bilal-i Habeş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Dursun Solmaz'ın eşi Muhammed Solmaz, yakınları, Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, baba Dursun Solmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı kızının fotoğrafına, "Neden kızım, neden bırakıp gittin beni", eşinin fotoğrafına ise "Canımın için yaktın gittin. Mekanın cennet, kabrin nur olsun inşallah" yazdığı görüldü.
- Olay
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, gölet kenarında piknik yaptıkları sırada suya düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ve onu kurtarmak isteyen annesi Dursun Solmaz (35) boğulmuştu.
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan anne ile kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.