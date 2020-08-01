Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Şaban Yavuz'un kullandığı 64 AU 138 plakalı otomobil, Uşak- Ankara kara yolu Karlık kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.