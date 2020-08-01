“Örtünme Yasası” ihlali cezası uygulandı! Tam 11 Bin TL...

Danimarka'da 60 kişiye, 2 yıl önce yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.
Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da 60 kişiye kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.
Ceza uygulanan 60 kişinin arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.
Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.