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01 Ağu 2020 - 15:12- Dünya G: 01 Ağu 2020 - 15:13

“Örtünme Yasası” ihlali cezası uygulandı! Tam 11 Bin TL...

2 yıl önce yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Danimarka'da 60 kişiye, 2 yıl önce yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”nı ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Danimarka Devlet Televizyonu DR’nin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da 60 kişiye kamuoyunda “burka ve peçe” yasası olarak da bilinen “Örtünme Yasası”na aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan 60 kişinin arasında yasa kapsamında yüzünü kapatacak şekilde kasket takanlar ve kar maskesi giyenler de olduğu belirtildi.

Danimarka’da 1 Ağustos 2018’de yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara 10 bin krona (11 bin Türk lirası) kadar idari para cezası uygulanıyor.

01 Ağu 2020 - 15:12 AA - Dünya

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