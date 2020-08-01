Şok gelişme! Yolcu teknesi alabora oldu: 10 ölü! 3 kişi hala aranıyor!

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.
Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.