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01 Ağu 2020 - 15:31- Dünya G: 01 Ağu 2020 - 15:32

Şok gelişme! Yolcu teknesi alabora oldu: 10 ölü! 3 kişi hala aranıyor!

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

01 Ağu 2020 - 15:31 AA - Dünya

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