Mersin'de feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ahmet Koca idaresindeki 33 U 0867 plakalı otomobil, Sebil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Koca ile otomobildeki kuzenleri Şimal, Yunus Emre ve Hilal Koca ile Ahmet Galip Büyükaslan, ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.